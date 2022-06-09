İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Tahran aleyhindeki kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Tahran aleyhindeki kararına tepki Açıklaması

09.06.2022 18:48
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Tahran aleyhindeki kararına tepki Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararın ardından İran'ın "tek bir geri adım dahi atmayacağını" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde alınan kararın ardından İran'ın "tek bir geri adım dahi atmayacağını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, ziyaret ettiği Çeharmahal Bahtiyari eyaletinde halka hitap eden Reisi, UAEA Yönetim Kurulunda ülkesi aleyhinde onaylanan karara tepki gösterdi.

İran'ın nükleer sanayiye ve gelişmiş askeri teknolojiye ulaşmasını düşmanlarının istemediğini söyleyen Reisi, "Yönetim Kurulunda karar çıkardığınızda bizim geri adım atacağımızı mı sandınız? Allah'ın ve İran halkının adı için pozisyonumuzdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bu zamana kadar uluslararası kuruluşlarda siyasi saiklerle kaç karar ve açıklama yayımladınız. Bunlar sonuç verdi mi?" diye konuştu.

ABD'nin İran aleyhindeki tek taraflı yaptırımlarına işaret eden Reisi, "Yaptırımlarla bizi durduracağınızı sandınız ancak ülkemiz durmayacak ve sanayi, tarım, turizm gibi alanlarda ilerlemeye devam edecek." dedi.

Yunanistan'ın İran bayraklı bir petrol tankerini alıkoyarak, ABD'nin talebiyle tankerin taşıdığı petrole el koymasına değinen Reisi, şöyle devam etti:

"Düşman, bölgede bizim kazanmamızı istemiyor ve yaptırım ve tehditlerle bizi durdurmaya niyetli ama her seferinde ülkenin bağımsızlığı ve kendi kendine yeterliliği için büyük adımlar atıyoruz. Bu kez de bölgede gemimizi çalmak için Yunanları öne sürdüler ve zorbalık ettiler ancak vurkaç dönemi sona erdi. Bizim bir gemimizi alıkoydular, biz de onların iki gemisini alıkoyduk. Bugün de Yunanlar gemimizi serbest bırakacaklarını açıkladı. İran ulusunu daha kaç kez sınamak istiyorsunuz."

İran ile UAEA arasındaki anlaşmazlık

İran'da UAEA'ya bildirilmeyen 3 yerde tespit edilen nükleer bulguların açıklığa kavuşturulması için 5 Mart'ta taraflar arasında iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmıştı. Söz konusu yerlere ilişkin İran'ın UAEA'nın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, UAEA'nın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, pazartesi yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin söz konusu 3 yere ilişkin teknik olarak inandırıcı yanıtlar vermediğini duyurmuş, bunun üzerine Ajansın Yönetim Kurulu da dün İran'a karşı karar almıştı. İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve söz konusu kararın İsrail'in etkisi altında hazırlandığını savunarak tepki göstermişti.

İran Atom Enerjisi Kurumundan yapılan açıklamada, karara tepki olarak dün itibarıyla bir nükleer tesiste UAEA'ya ait çevrim içi zenginleştirme monitörü ile akış ölçer kameralarının kaldırıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, kameraların faaliyetinin zaten UAEA ile İran arasındaki Güvenlik Denetimi Anlaşması'nın dışında olduğu ve nükleer tesislerde Ajansın gözlem için kullandığı standart kameraların çalışmaya devam edeceği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Tahran aleyhindeki kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Tahran aleyhindeki kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
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