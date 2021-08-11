İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi görüşmede, "Filistin halkının, siyonist İsrail rejiminin zulmünden kurtulması İran ve Türkiye'nin ortak görevidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin komşuluk ilişkisinin ötesinde olduğunu belirten Reisi, "İran ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği bölgede huzur, istikrar ve güvenlik için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Reisi, iki ülke arasında yedinci Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının en kısa sürede Tahran'da yapılması gerektiğini belirttiği görüşmede, "İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin iki ülke için kalkınma ve istikrarı, bölge için huzur ve güvenliği ve İslam ümmeti için hayır ve bereketi sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Reisi görüşmede ayrıca, "Filistin halkının siyonist İsrail rejiminin zulmünden kurtarılması her iki ülkenin her zaman ortak görevi olmuştur. Bu hiçbir zaman değişmemiştir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN