İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

12.05.2022 22:41

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da bir araya geldiği Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ekonomik ve siyasi ilişkiler, Yemen krizi, Irak, Suriye, Afganistan ve İsrail-Filistin meselelerini ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da bir araya geldiği Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ekonomik ve siyasi ilişkiler, Yemen krizi, Irak, Suriye, Afganistan ve İsrail- Filistin meselelerini ele aldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Reisi, görüşmede, Tahran- Doha arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, turizm ve enerji alanlarında genişletilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki ortak yatırımlar konusunu ele aldıklarını belirtti.

Katar Emiri'nin ziyaretinin önemini vurgulayan Reisi, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir dönüm noktasıdır ve bölgesel ve küresel düzeyde ilişkilerimizi ve iş birliğimizi genişletmede önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel sorunların, bölge ülkeleri arasındaki diyalogla çözülmesi ve yabancı ülkelerin özellikle Batı ülkelerinin müdahalelerinin bölge güvenlik ve istikrarına zarar verdiği konusunda Katar Emiri ile hemfikir olduklarını belirten Reisi, şöyle konuştu:

"Bölgenin sorunları ve özellikle Yemen ve Afganistan meselesini görüştük. Kuşatma bir an önce kırılmalı ve Yemen halkı kendi kaderini tayin etmelidir. Afganistan halkı da tüm siyasi grupları ve etnik kökenleri kapsayan ve kalıcı güvenlik sağlayabilecek kapsayıcı bir hükümete sahip olmalıdır."

Reisi, İran ve Katar'ın, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

Katar Emiri Al Sani ise iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü ve iyi komşuluğa dayandığını belirterek, "Bugün, ilişkileri olabildiğince güçlendirmeye çalıştığımızı vurgulamak için buradayım. Bugün ikili meseleleri görüştük ve bölgedeki anlaşmazlıkları çözmenin diyalog dışında başka bir yolu olmadığı konusunda İran Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Filistin, Suriye, Yemen ve Irak gibi bölge ülkelerindeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Al Sani, bu ülkelerdeki mevcut sorunların adil ve kapsamlı çözümlerle ortadan kaldırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

İran ile Viyana'da yapılan nükleer görüşmelere de değinen Al Sani, Katar'ın Viyana'daki görüşmelerin devamını arzu ettiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi - Son Dakika


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