İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a "İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin" çağrısı yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a "İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin" çağrısı yaptı

14.04.2022 20:59
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a "İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin" çağrısı yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak'ta hem federal hükümetten hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden İran'ın ulusal güvenliğine zarar verebilecek hareketlere izin verilmemesini beklediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak'ta hem federal hükümetten hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden İran'ın ulusal güvenliğine zarar verebilecek hareketlere izin verilmemesini beklediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin Irak'ta tüm siyasi grupların iş birliğiyle Irak halkının istek ve çıkarlarına dayalı bir siyasi açılım görmeyi umduğunu ifade etti.

Tahran ve Bağdat'ın güvenlik ve çıkarlarının iç içe olduğunu söyleyen Reisi, gerek federal hükümetin gerekse Kürdistan bölgesi tarafından kontrol edilen Irak topraklarından İran'ın ulusal güvenliğine zarar verebilecek herhangi bir varlığa izin verilmemesini beklediklerini söyledi.

Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Reisi, bu ülkede de varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail adına hareket ettiğini öne sürdü.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın bölgesel ve uluslararası alanlarda iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyon düzeyini güçlendirmeye olan kararlığını vurgulayarak, İran'ı müttefik ve dost ülke olarak gördüklerini dile getirdi.

Irak topraklarından İran'ın güvenliğine yönelik hareketlere izin vermeyeceklerini belirten Hüseyin, İran'ın çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdidi önlemek için güvenlik konuları da dahil olmak üzere kapsamlı iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'a 'İran'ın güvenliğine karşı hareketlere izin vermeyin' çağrısı yaptı - Son Dakika


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