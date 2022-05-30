İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

30.05.2022 12:38
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri" değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, "ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri" değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ve Kazımi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Reisi ve Kazımi, bölgesel iş birliğinin ve yapılan mutabakatların önemine dikkati çekti.

Reisi, iki ülke arasındaki iletişim yollarının geliştirilmesinin bölgede ekonomik büyüme ve istikrarı beraberinde getireceğini vurgulayarak, demir yolu hatları çalışmasına hız verilmesi gerektiğini ifade etti.

Rüzgarla taşınan tozun İran ve Irak şehirlerinde yol açtığı sorunlara da değinen Reisi, "İklim değişikliği belirli bir ülkeye özgü değildir ve sınırları aşmaktadır. Günümüzde tozla mücadele bölgesel bir mesele haline gelmiştir ve tüm ülkelerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir." dedi

Irak Başbakanı Kazımi de Basra-Şelemçe demir yolunun hayata geçirilmesi projesinin hızlandırılması ve önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin sürecin ciddiyetle takip edileceğini söyledi.

Kazımi ayrıca yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan mutabakat zaptının toz sorunun üstesinden gelmek için iş birliği sağladığını kaydetti.

İran'da zaman zaman rüzgarla taşınan toz nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Tahran yönetimi, bu toz oluşumunda komşu ülkelerin su politikalarının etkili olduğunu öne sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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