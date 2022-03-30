İran Cumhurbaşkanı Reisi kadınların stadyuma alınmamasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi kadınların stadyuma alınmamasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi

30.03.2022 16:52
İran Cumhurbaşkanı Reisi kadınların stadyuma alınmamasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed kentinde oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadın seyircilerin stadyuma girişine izin verilmemesiyle ilgili tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığından olayın incelenmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed kentinde oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadın seyircilerin stadyuma girişine izin verilmemesiyle ilgili tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığından olayın incelenmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Reisi, Meşhed İmam Rıza Stadı'nda oynanan İran- Lübnan futbol maçı sırasında gelişen olayların bütün yönleriyle soruşturulması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması için İçişleri Bakanlığına talimat verdi.

Öte yandan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Saygıdeğer hanımefendilere yönelik yönetim yetersizliğinden kaynaklanan mantıksız ve saygısız davranışlar, kamuoyunda büyük üzüntüye yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Meclis İçişleri Komisyonuna konunun ivedilikle incelenmesi ve kadınların haklarının korunması çağrısında bulundu.

İran'ın Meşhed kentinde dün akşam oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında biletli kadın seyirciler stadyuma alınmamıştı.

Müsabakayı izlemek için İmam Rıza Stadyumu'na giden kadınların içeriye girmesine izin verilmeyince stadyum önünde slogan atan kadınlara güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmişti.

Kadınların stadyuma alınmaması ve ardından polisin müdahalesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Horasan Rezevi eyaleti Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ekber Haşimi Cevahiri, kadınlara bilet satıldığını ancak Tahran'dan son anda gelen talimata göre hareket ettiklerini açıklamıştı.

Uluslararası müsabakalardan men edilebilir

İran'ın yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından müsabakalardan men edilebileceği belirtiliyor.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Mihrdad Seraci de dünkü olaylarla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında, FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonunun kadınların stadyuma alınmaması üzerine İran Futbol Federasyonunu endişelendirecek kararlar alabileceğine dikkati çekmişti.

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İran'da kadınların stadyuma alınmaması tepkilere yol açtı İran'da kadınların stadyuma alınmaması tepkilere yol açtı

cumhurbaşkanı, Meşhed, Asya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi kadınların stadyuma alınmamasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi - Son Dakika


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