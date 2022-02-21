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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinde 14 iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinde 14 iş birliği anlaşması imzalandı

21.02.2022 16:23
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinde 14 iş birliği anlaşması imzalandı

Katar ile İran arasında farklı alanlarda iş birliğine yönelik 14 anlaşmaya imza atıldı.

Katar ile İran arasında farklı alanlarda iş birliğine yönelik 14 anlaşmaya imza atıldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Al Sani ile Reisi, görüşmede, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak öneme sahip meseleler ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin ziyareti kapsamında Doha'da, iki ülke arasında havacılık, ticaret, deniz seyrüseferi, görsel-işitsel medya, vizelerin kaldırılması, enerji, kültür ve eğitim gibi alanlarda 14 iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'da bu yıl altıncısı düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Doha'ya gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinde 14 iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretinde 14 iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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