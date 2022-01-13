İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Petrol ihracatımız yüzde 40 arttı" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ağustos 2021'den bu yana ülkesinin petrol ihracatının yüzde 40 arttığını söyledi.

İran'ın Kum kentinde düzenlenen bir toplantıya video konferans yoluyla katılan Reisi, burada yaptığı konuşmada ülkesinin petrol ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımları etkisiz hale getirmek için çalıştıklarını belirten Reisi, "İran'ın petrol ihracatı öyle bir seviyeye geldi ki artık bu konuda endişeli değiliz. Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." ifadelerini kullandı.