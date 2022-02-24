Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

24.02.2022 22:52
Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem haberi... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü aktarıldı. Ukrayna konusunu yakından takip ettiklerini kaydeden Reisi, gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ettiklerini aktardı. Reisi, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici. Tüm bu gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ediyoruz" dedi.

Putin ise, Ukrayna krizini Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Şu an yaşananlar Batılı ülkelerin birçok kez Rusya'nın güvenliğini tehdit etmelerine yönelik meşru bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Rusya, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika


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