İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaşın erken bitmesi bölgenin faydasınadır - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaşın erken bitmesi bölgenin faydasınadır

06.03.2022 21:21
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaşın erken bitmesi bölgenin faydasınadır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesinin bölge ve ulusların faydasına olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesinin bölge ve ulusların faydasına olacağını söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, kabine toplantısında konuşan Reisi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reisi, "İran, ülke liderinin (Ali Hamaney) dediği gibi savaşa karşıdır. Savaş ne kadar erken biterse bölge ve ulusların faydasınadır. Böylece insanlar için oluşan risk, zarar ve zorluk azalacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Ukrayna halkının, Afganistan, Yemen ve Irak halkları gibi ABD'nin siyasetine kurban edildiğini belirtti.

İran lideri Hamaney, 1 Mart'ta yaptığı konuşmada, "Ukrayna, ABD'nin kriz yapıcı politikalarının kurbanı oldu. Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yanayız, ancak herhangi bir krizin tedavisi köklerini belirlemektir. Ukrayna'daki krizin kökü de ABD'dir." ifadelerini kullanmıştı.

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cumhurbaşkanı, İbrahim Reisi, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savaşın erken bitmesi bölgenin faydasınadır - Son Dakika


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