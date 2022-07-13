İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin nükleer görüşmelerdeki duruşundan taviz vermeyeceğini söyledi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin nükleer görüşmelerdeki duruşundan taviz vermeyeceğini söyledi

13.07.2022 13:35

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde ülkesinin haklı ve mantıklı duruşundan taviz vermeyeceğini ifade ederek, "ABD yönetiminin gerçekçi hareket edip azami baskı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde ülkesinin haklı ve mantıklı duruşundan taviz vermeyeceğini ifade ederek, "ABD yönetiminin gerçekçi hareket edip azami baskı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Washington yönetiminin, İran'ın nükleer anlaşma dışında talepler öne sürdüğü ve bu yüzden nükleer görüşmelerin başarısız olduğuna dair açıklamalarının doğru olmadığını ifade eden Reisi, "İran 5+1 ve 4+1 ile yapılan müzakerelerde her zaman mantıklı hareket etmiş ve makul taleplerini ortaya koymuştur. Müzakere ekibimiz bugün dahi anlaşma çerçevelerinin dışında herhangi bir talepte bulunmamıştır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde ülkesinin haklı ve mantıklı duruşundan taviz vermeyeceğini dile getirerek, "ABD yönetiminin gerçekçi hareket edip azami baskı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başta olmak üzere Amerikalı yetkililerin bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere işaret eden Reisi, "Bu ziyaretler, Siyonist rejimin (İsrail) konumunu güçlendirmek ve bu rejimin bazı ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek için yapılıyorsa da onların çabaları Siyonistlere güvenlik kazandırmayacaktır." diye konuştu.

Ülkesinin bölgedeki tüm gelişmeleri yakından izlediğini söyleyen Reisi, "Amerikalılardan bize mesaj ulaştıranlara, İran'ın toprak bütünlüğüne karşı yapılacak en ufak bir hareketin kararlı tepkimizle karşılanacağını defalarca ilettik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin nükleer görüşmelerdeki duruşundan taviz vermeyeceğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin nükleer görüşmelerdeki duruşundan taviz vermeyeceğini söyledi - Son Dakika
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