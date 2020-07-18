İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "35 milyon İranlı daha korona virüse yakalanabilir" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde şu ana kadar 25 milyon İranlının korona virüse yakalanmış olabileceğini söyleyerek, "Önümüzdeki aylarda 30-35 milyon İranlı daha korona virüs tehlikesi ile karşı karşıya" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Korona virüs ile mücadelede toplumsal bağışıklık yönteminin çözüm sağlamadığını ve virüse karşı kullanılabilecek aşının olmadığını belirten Ruhani, "Halkın ekonomik ve toplumsal faaliyetlerine devam etmesi için hep birlikte el ele vererek virüs zincirini kırmalıyız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığının ülkede korona virüs tablosunu gösteren son raporunu incelediğini kaydeden Hasan Ruhani, "Söz konusu raporda 25 milyon İranlının korona virüse yakalandığı belirtilmekte. Yine aynı raporda önümüzdeki aylar için 30-35 milyon İranlının korona virüse yakalanacağı ve hastanelerde yatan kişi sayınının bugüne göre iki kat artacağı öngörülmekte" şeklinde konuştu. Ruhani, önümüzdeki aylar için sağlık sistemi ve hastanelerin korona virüs vakalarında yaşanacak artışa hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda hastanelere bir kaç milyon kişinin daha yatışı gerçekleşebilir" dedi.



Korona virüsün İran'da Kum ve Gilan şehirleri üzerinden yayıldığını hatırlatan Ruhani, "Çin'in Wuhan şehrinden Kum'a ticaret ve Gilan'a turistik gezi için gelenler üzerinden korona virüs ülkeye yayıldı" dedi.



Ruhani, korona virüste ikinci dalgaya halkın ciddiyetsizliğinin neden olduğunu belirterek, "Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Vaka sayılarını artıran diğer bir etken ise hiçbir belirti göstermeyen korona virüs taşıyıcılarının artmış olması. Korona virüs belirtisi göstermeyen taşıyıcılar, virüsü daha hızlı yaymaktalar" dedi. - TAHRAN