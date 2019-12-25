İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerse müzakereye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Ruhani: '5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerse müzakereye hazırız' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerse müzakereye hazırız"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran milletinin iradesi karşısında yaptırımlardan vazgeçmek zorunda kalacağını söyleyerek, "Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran milletinin iradesi karşısında yaptırımlardan vazgeçmek zorunda kalacağını söyleyerek, "Bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında ABD ve AB ile müzakere ve yaptırımlara ilişkin konuştu. İran ekonomisinin ABD yaptırımları nedeniyle sorunlar yaşadığını söyleyen Ruhani, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne işaret ederek, "ABD ile sorun yaşayan sadece İran değil. Malezya'daki zirvede Malezya, Türkiye ve Katar lideri ile görüştüm. Onlar da ABD ile ilişkilerinde sorunlar yaşamaktalar" dedi.


Malezya'daki zirveye katılan tüm ülkelerin ticari ilişkilerde doları terk etme kararı aldıklarını vurgulayan Ruhani, ABD ile sorun yaşayan tek ülkenin İran olmadığını belirtti. ABD'nin İran'ı müzakere masasına gelmemekle suçladığına işaret eden Ruhani, bunun ABD tarafından uygulanan bir tuzak olduğunu belirterek, "Son Japonya ziyaretimde de İran'ın müzakere ile alakalı sorunu olmadığını ifade ettim. Eğer bugün 5+1 ülkeleri yanlışlarından dönerlerse tekrar müzakereye hazırız" ifadesini kullandı.


Uluslararası ticarette yeni yöntemler geliştirdiklerini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Çin, Malezya, Türkiye, Hindistan ve Rusya ile ticari ilişkilerimizde önemli adımlar attık. Japonya ziyaretimde Japon şirketler Tahran'daki ofislerini kapatmadıklarını ve İran ile ticari ilişkilere devam etmek istediklerini belirttiler. Bazı alanlarda ticari ilişkilerde azalma oldu ancak bulacağımız yeni yöntemler ile bunu telafi edeceğiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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