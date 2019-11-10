İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil petrol keşfettik
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfettiklerini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfettiklerini duyurdu.
Yazd kentinde konuşan Ruhani, "Amerika'nın yaptırımlarına rağmen İran halkı 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfetti." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:30
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