Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil petrol keşfettik
Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil petrol keşfettik

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil petrol keşfettik

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfettiklerini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varil petrol keşfettik, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfettiklerini duyurdu.


Yazd kentinde konuşan Ruhani, "Amerika'nın yaptırımlarına rağmen İran halkı 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfetti." dedi.

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Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:30 
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Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk
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