Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi"
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin bölge ve İslam ülkeleri için dost ve müttefik olmadığını vurgulayarak, "ABD bölgeye sadece kan ve ölüm getirdi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani,

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin bölge ve İslam ülkeleri için dost ve müttefik olmadığını vurgulayarak, "ABD bölgeye sadece kan ve ölüm getirdi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Vahdet Konferansı'nda konuştu. Bölgedeki savaş ve ayrışmalardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyleyen Ruhani ABD gibi bir ülkenin bölge ülkeleri için hiçbir faydasının olmayacağını belirterek, "Son 30 yılda bölgedeki tüm savaş, ihtilaf ve ayrışmaların temelinde Amerika ve Siyonist İsrail rejimi vardı" dedi.

Uluslararası Vahdet Konferansı'nın bu yılki ana gündeminin Filistin ve Kudüs meselesi olduğunu belirten Ruhani, Kudüs ve Filistin'in İslam coğrafyasında unutturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bazıları Amerika'nın çözüm yolu olabileceğini söylüyor, bize Amerika'nın geçmiş yıllarda hangi ülke halkı ve hangi bölgeye hizmet ettiğini gösterin. Orta Doğu'daki tüm darbe, savaş veya ihtilafın arkasında Amerika ve Siyonist İsrail rejimi var" şeklinde konuştu.

ABD'nin Irak ve Lübnan'daki halk gösterilerini kendi çıkarı için yönlendirmek istediğini kaydeden Ruhani, "Irak halkı kendi refahları için sokaklara çıktığında, ABD, Iraklıların gösterilerini kendi çıkarı için kullanmaya çalıştı ve gösterileri bir ölüme ve yıkıma dönüştürüyor. Lübnan'da ise ABD gösterileri bir iç savaşa dönüştürmeye çalışmakta" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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