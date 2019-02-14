İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Abd, Deaş'lıların Bir Kısmını Afganistan'a Aktarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor. Orta Asya ve diğer bölgeler için çok tehlikeli olabilir"

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