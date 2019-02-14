Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Abd, Deaş'lıların Bir Kısmını Afganistan'a Aktarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Abd, Deaş'lıların Bir Kısmını Afganistan'a Aktarıyor.

54 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, DEAŞ'lıların bir kısmını Afganistan'a aktarıyor. Orta Asya ve diğer bölgeler için çok tehlikeli olabilir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Hasan Ruhani, İran, Afganistan, Güncel
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