İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Eğer hatanızı anladığınızı gösterirseniz müzakereye hazırız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Eğer hatanızı anladığınızı gösterirseniz müzakereye hazırız" dedi.


İran'ın Erdebil kentinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlaması halinde ABD ile müzakereye hazır olduklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, zor şartlar altında olduklarını belirterek, "Eğer düşmanlarımızın ve ABD'nin İran milletine yönelik saldırıları olmasaydı bu yıl ve geçtiğimiz yıl için petrol gelirimiz 100 milyar dolar olacaktı. Bu parayla birçok yeni yatırım yapabilirdik" ifadesini kullandı.


ABD'nin başlattığı yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Ruhani, ABD ile müzakerenin ancak Washington yönetiminin anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlamasıyla mümkün olacağını söyledi. Ruhani ABD'ye seslenerek, "Müzakereye hazır olduklarını söylüyorlar. Biz de müzakereye hazırız. Ancak tekrar başa dönmeniz ve hatanızı anlamanız şartıyla müzakere yapabiliriz. Yanlış yaptığınızı dillendirmeseniz de eylemlerinizle bunu gösterebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler
Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Son Dakika Haberleri
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber
19:37 5 termik santral tamamen, 1 termik santral ise kısmi olarak kapatılıyor - Son Dakika Haber
19:37 Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika Haber
19:22 TEPAV: Türkiye'nin AB üyeliğine destek büyük, inanç az - Son Dakika Haber
19:14 Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber
18:14 Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]