Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile baskı altında görüşme yapmayız, önce yaptırımlar kalkmalı
Son Dakika Dünya Haber

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile baskı altında görüşme yapmayız, önce yaptırımlar kalkmalı

51 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani baskı altında Amerikan yönetimiyle hiçbir zaman görüşme yapmayacaklarını açıkladı. Ruhani, ABD’nin yaptırımları kaldırması durumunda müzakerelerin önünün açılacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile baskı altında görüşme yapmayız, önce yaptırımlar kalkmalı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani baskı altında Amerikan yönetimiyle hiçbir zaman görüşme yapmayacaklarını açıkladı. Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda müzakerelerin önünün açılacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Ruhani "Baskı altında görüşmelere cevabımız, hayır" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump'un New York'ta görüşüp görüşmeyeceği taraflardan gelen farklı açıklamalar sebebiyle bilmeceye dönüşürken İran lideri olası bir görüşmeye "hayır" dedi. Ruhani 2015 yılında Tahran ile büyük güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Hasan Ruhani "Nükleer anlaşmaya sadığız ... ancak İran'ın sabrının da bir sınırı var." dedi. İran Cumhurbaşkanı Avrupalıların anlaşmayı kurtaraması durumunda 2015 nükleer anlaşmasından ülkesinin çıkabileceğini kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı
ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldı Trump'tan Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama: Baskı yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 21:21:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ile baskı altında görüşme yapmayız, önce yaptırımlar kalkmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]