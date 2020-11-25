İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile sorunların çözümü çok kolay" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde karşılıklı saygıya riayet edilmesi halinde Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümünün "çok kolay" olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ruhani, "Bu adam (Trump), İran ve Filistin başta olmak üzere bağımsız milletlere ve onun tarafından zulme ve baskıya maruz bırakılan diğer uluslara yönelik ABD tarihindeki en kötü suçları işlemiştir. Allah'a şükür ki Amerikan halkı ve bölge halkı bu şerden kurtuldu." dedi.

Biden döneminde İran ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilebileceğini belirten Ruhani, "İran'ın siyaseti çok açıktır. Taahhüde karşı taahhüt, eyleme karşı eylem, saygıya karşı saygı. ABD'nin gelecekteki liderlerinde de aynı irade varsa sorunların çözümü çok kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İran ve ABD Trump öncesi şartlara döneceğini ilan edebilir"

ABD'de yeni hükümetin Trump'ın İran karşıtı kararlarını en kısa zamanda kaldırmasını ve nükleer anlaşmaya dönmesini beklediklerini kaydeden Ruhani, bu durumda Tahran ile Washington arasında diyaloğun gelişebileceğine işaret etti.

Ruhani, konuşmasına şöyle devam etti:

"İran ve ABD, her ikisi bir karar alarak 20 Ocak 2017'de öncesi şartlara (Trump öncesindeki dönem) döneceğini ilan edebilir. Bu, birçok soruna iyi bir çözüm olabilir ve gidişat ile koşulları tamamen değiştirebilir ve daha sonraki aşamalarda (bu süreç) çeşitli alanlarda devam edebilir. "

Biden, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesinden yana

Trump yönetimi, İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Biden, 2015'te Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Trump döneminde doğrudan çatışma boyutuna taşınan ABD-İran ilişkilerinin Biden döneminde yeniden diyalog zeminine taşınması bekleniyor.

Hamaney, ABD ile müzakerelere sıcak bakmıyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün Cumhurbaşkanı Ruhani liderliğindeki Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Biden döneminde ABD ile müzakerelere sıcak bakmadığını belirtmişti.

Hamaney, özellikle nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzunun sınırlandırılması için müzakere çağrısında bulunmasına karşı çıkarak, bu alanda müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.