Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an...
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an...

28 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

Hasan Ruhani, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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