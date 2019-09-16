İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an...
28 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:10 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
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