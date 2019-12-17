İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek' (1) - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek" (1)

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ruhani, dünya ülkelerinin İran'la yakın ilişkiler kurmak istediğini ve ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının devam etmeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek (1)

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası
Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:50 Libya'da hükümete bağlı birlikler, Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek" (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]