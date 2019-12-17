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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek" (1)
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:42 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya ziyareti öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ruhani, dünya ülkelerinin İran'la yakın ilişkiler kurmak istediğini ve ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının devam etmeyeceğini söyledi.
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