İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar... - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle en az 150 milyar dolar zarar gördüklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle en az 150 milyar dolar zarar gördüklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Ülkedeki ekonomik sorunlara ilişkin başta Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf olmak üzere bazı kesimler tarafından hükümete yöneltilen suçlamalara yanıt veren Ruhani, "Halk, eksiklikler ve sorunlara lanet edecekse bunun adresi Washington'daki Beyaz Saray'dır. Kimse halka siyasi çıkarları için yanlış adres vermesin." dedi.

Ülkedeki sorunların kaynağının siyonistler, bölgedeki gerici rejimler ile ABD'deki aşırılık yanlısı kesimlerin İran'a yönelik politikalarından kaynakladığını söyleyen Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya işaret ederek, "Ünvanı Dışişleri Bakanı olan bey aslında suç bakanıdır. İftiharla 'İran'ın 70 milyar dolar gelirini engelledik' diye açıklama yapıyor. İran halkına düşmanlıkla ve darbe vurmakla iftihar ediyor." diye konuştu.

ABD'nin 2018'den bu yana uyguladığı yaptırımlardan kaynaklanan zararın 150 milyar doları bulduğunu belirten Ruhani, "Amerikalılar, yasa dışı ve insanlık karşıtı yaptırımları ve terörist eylemleri nedeniyle üç yıl içinde İran'a en az 150 milyar dolar zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, "Bu yıllarda halkımızın yaşamı daha rahat ve kolay olabilirdi. Doların fiyatı ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatı daha makul seviyelerde olabilirdi. Bu suçların tüm sorumluluğu Beyaz Saray'a aittir." şeklinde konuştu.

İran'ın, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettiği 5 milyar dolarlık kredinin de ABD yönetimi tarafından engellendiğini aktaran Ruhani, "Bu krediyi alabilseydik gıda ve ilaç ihtiyaçlarımız için harcayacaktık." açıklamasında bulundu.

Ruhani, "Amerikalılar, İran halkına düşmanlıkla iftihar ediyor. İran halkı, 40 yıl önce Saddam'ın kuşatmasını yardığı gibi (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kuşatmasını da kıracaktır." diye konuştu.

Ruhani, yeni tip koronavirüs vakalarının artışına ilişkin ise başkent Tahran'dan başlamak üzere düzenlemeleri yoğunlaştıracaklarını belirterek, sağlık talimatlarına uymayan kişilere ceza verileceğini hatırlattı.

İran'da her sene büyük bir katılımla düzenlenen Erbain merasimlerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildiğini anımsatan Ruhani, "Bu yıl Safer ayı merasimleri evlerde yapılacak. Şehirlerde de yürüyüş ve törenler yapılmayacak." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar...

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD'nin yasa dışı yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar... - Son Dakika

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