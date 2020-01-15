İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ve Avrupa güçleri güvende değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD ve Avrupa güçleri güvende değil' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ve Avrupa güçleri güvende değil"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki "ABD ve Avrupa kuvvetlerinin güvende olmadığı" tehdidinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki "ABD ve Avrupa kuvvetlerinin güvende olmadığı" tehdidinde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Ruhani, "Bölgedeki güvenlik sorunu da ABD, Avrupa ve dünyanın güvenliğini olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna uçağının düşürülmesi

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran askeri yetkililerini, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla "samimi" bir şekilde paylaşmaya davet etti.

Ruhani, "Halk yöneticilerden samimi ve sadıkane davranış bekliyor. Ben, Genel Kurmay ve askeri kuvvetlerden rica ediyorum. Başından sonuna, olayın ayrıntılarını halkla paylaşın. Halktan özür dileyelim." diye konuştu.

Yolcu uçağının vurulmasının ülkede herkesi şoke ettiğini dile getiren Ruhani, "Ben İran- Irak Savaşı'nda 7 yıl boyunca savunma sisteminden sorumlu kişiydim. Ne savaş, ne de İran tarihinde böyle bir olay görülmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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