İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ve Avrupa güçleri Ortadoğu'da güvende değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa kuvvetlerinin güvende olmadığı" tehdidinde bulundu.



Ruhani'nin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ilk defa Avrupa'yı tehdit ettiği bu açıklamaları Avrupalı ülkelerin İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almasının ardından geldi.