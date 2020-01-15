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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ve Avrupa güçleri Ortadoğu'da güvende değil
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa kuvvetlerinin güvende olmadığı" tehdidinde bulundu.
Ruhani'nin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ilk defa Avrupa'yı tehdit ettiği bu açıklamaları Avrupalı ülkelerin İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı almasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:56
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