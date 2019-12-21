İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacak' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacak"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirterek, "Bir gün İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirterek, "Bir gün İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesinin ardından bugün, üst düzey Japon askeri yetkililer ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarına devam edemeyeceğini ifade ederek, "Bir gün İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar" dedi. ABD ile sorunları konuşmaktan çekinmediklerini vurgulayan Ruhani, bunun ancak kendilerine karşı uygulanan yaptırımlardan vazgeçilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti. Ruhani, "Suçluyu ödüllendiremeyiz ancak suçlu hatasını anlar ve düzeltmek isterse yolu da kapatmayız" ifadelerini kullandı.


ABD'nin İran'a yönelik ağır yaptırımları karşısında çözüm yolu bulmak zorunda olduklarını vurgulayan Ruhani, "Japonya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu iradenin Japonya'da da olduğunu görüyorum. Önümüzde ABD'nin uyguladığı ve BM'nin 2231 sayılı kanuna aykırı olan yasa dışı yaptırımları dışında ilişkilerimizi geliştirmek için bir engel yok" şeklinde konuştu. Japonya ile kurulan ilişkilere üçüncü ülkelerin müdahil olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Ruhani, "İran'ın kapıları Japonya devletine ve şirketlerine her zaman açıktır" dedi. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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