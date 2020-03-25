İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Alınacak sert önlemlere hazırlıklı olun" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Alınacak sert önlemlere hazırlıklı olun' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Alınacak sert önlemlere hazırlıklı olun"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İranlıları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak ağır önlemler konusunda uyararak, "Vatandaşımız alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olsun" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İranlıları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak ağır önlemler konusunda uyararak, "Vatandaşımız alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olsun" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. Ülke genelinde sağlık taramalarının başarılı bir şekilde artarak devam ettiğini söyleyen Ruhani, "Kimlerin karantina altına alınması gerektiğine ilişkin sağlık taramaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda büyük işler başardı. Şu ana kadar hiçbir eyalette tıbbi teçhizat eksikliğimiz olmadı" dedi.


Bazı ülkelerden maske ve eldiven yardımları gönderildiğini belirten Ruhani korona virüs ile mücadele yaptırımların tamamen kaldırılmasının gündemde olduğunu söyleyerek, "Şu anda korona virüsle mücadelede tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde. Ek olarak İran'ın ülke dışında dondurulmuş nakdi varlıklarının da serbest bırakılmasını hedefliyoruz" dedi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında sert önlemlerin alınacağını ve halkın buna hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Ruhani, nevruz tatili sonrasında ülke genelinde ikinci bir dalganın olabileceği uyarısında bulundu.


İlerleyen günlerde korona virüs nedeniyle oluşabilecek ikinci dalgaya karşı park ve bahçelere yasakların gelebileceğini belirten Ruhani, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. Korona virüs salgınının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin kendi menfaatleri için alındığını bilmelidir" ifadelerini kullandı.


İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise karantina kararına ve alınan kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını açıkladı.


İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 143 ölüm daha gerçekleşirken, 2 bin 206 kişide virüsün görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son güncel rakamlarda ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 77 ve toplam vaka sayısı 27 bin 17 olduğu açıklandı. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:21:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Alınacak sert önlemlere hazırlıklı olun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]