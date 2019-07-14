İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa Birliğini uyardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB üyesi ülkelerin tehditlerine cevap verdi: Ne ise senin yaptırımın yap