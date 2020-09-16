İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Bazı Arap ülkeleri, ne din biliyor ne de Filistin'e karşı borçlarını - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile sıcak ilişkilere giren ve önceki gün aralarında barış antlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Arap ülkelerini uyardı. Ruhani, bölgede bu ülkelerin Tel Aviv yönetimine üsler tahsis etmeyi planladığını ancak bölgede yaşanması muhtemel kötü sonuçlardan tamamen bu ülkelerin sorumlu olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''NE DİN BİLİYORLAR NE FİLİSTİN'E KARŞI BORÇLARINI''

Konuşmasında İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn gibi Arap ülkelerini de eleştiren Ruhani, şöyle konuştu: Ne yazık ki halkları Müslüman, dindar ve İslam'ın taraftarı olan bölgedeki bazı ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de kendi halklarına ve Filistin'e karşı borçlarını biliyor. Filistin'e karşı işlenen suçlar her gün daha da artarken bu ülkeler İsrail'e nasıl el uzatabilir. Onlara (İsrail) bölgede üs vermek istiyorlar. Bununla ilgili muhtemel kötü sonuçlardan bölgenin düzenlemelerini ve güvenliğini ihlal eden ülkeler sorumlu olacaktır.

''ABD BAŞARI SAĞLAYAMADI''

Washington'un, İran'a yönelik BM yaptırımlarını getirmek için 21 Ağustos'ta devreye soktuğu sürece işaret eden Ruhani, "Bu bir aylık bir süreç ve şehriver ayının sonunda (İran takvimine göre 20 Eylül) tamamlanacak. Çok şükür ki ABD bu süreci başlatmakta başarı sağlayamadı." ifadelerini kullandı.

''İRAN, ABD'YE KARŞI BÜYÜK ZAFER KAZANDI''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun pazar gününden itibaren Birleşmiş Milletler yaptırımlarının tekrar uygulanacağına dair açıklamasının geçerli olmadığını söyleyen Ruhani, "Dünyada yalnızca iki-üç ülke ABD'nin peşine takılmıştır. Bunlar gayrimeşru siyonist rejim (İsrail) ile bir ya da iki küçük ülkedir. Bunun dışında kimse ABD'ye eşlik etmedi." diye konuştu.Ruhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının da ABD'ye karşı çıktığını ve böylece İran'ın ABD'ye karşı büyük bir zafer kazandığını ifade ederek, "İran halkının zaferini şimdiden kutluyorum." dedi.