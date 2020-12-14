İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz"

14.12.2020 18:45
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından 2017 şartlarına dönmesi halinde kendilerinin de o koşullara döneceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından 2017 şartlarına dönmesi halinde kendilerinin de o koşullara döneceğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a uyguladığı ekonomik savaşın başarısız olduğunu savunan Ruhani, "Bütün dünya ABD'ye nükleer anlaşmaya dönmesi için baskı yapıyor. İran hükümeti, nükleer anlaşmanın yok olmasına izin vermedi. Trump'ın amacı onu yok etmekti. Biz canlı kalması için çabaladık. Müzakerelerin eksiksiz olduğunu iddia etmiyoruz fakat bu tarihi bir anlaşmadır. Hem İran hem de bölge için tarihi." ifadelerini kullandı.

"Bazıları yaptırımların daha ileri bir tarihte kalkmasını istiyor"

İran Meclisi'nin çıkardığı uranyumun zenginleştirilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili yasayı ülke için faydalı görmediklerini yineleyen Ruhani, şöyle konuştu:

"Yasayı kendi anladığımız şekilde uygulayacağız. Bazıları yaptırımların daha ileri bir tarihte kalkmasını istiyor, hükümet buna izin vermeyecek ve bunun karşısında duracak. Yaptırım sona ermelidir ve ABD taahhütlerine dönmelidir. Savaş meydanındayız ve diğer kurumlar da bu sahada komutan olan hükümete destek vermeli. Meclis de yaptırımların kalkmasını hedefliyor. O yasanın bununla uyumlu olup olmadığı ayrı bir meseledir."

"Yaptırımlar kalkmasa da 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı satacağız"

Gelecek yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensatı üretimi ve satışı öngördüklerini aktaran Ruhani, "Petrol Bakanlığı 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı üretip satmaya gücümüz var diyor. Bunun hepsini dışarıda satması gerekmiyor, bazısını içeride de satabilir. Yaptırımlar kalksa da kalkmasa da 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı satacağız. Bunu nükleer anlaşmaya dayanarak söylemiyoruz." diye konuştu.

Bütçenin, kendisinden sonraki hükümeti zor duruma düşürecek şekilde hazırlandığı eleştirilerine de cevap veren Ruhani, "Bu bütçeyi 6 ay biz uygulayacağız. Benim için ülke önemlidir, bu hükümet ya da sonraki hükümet değil. Yaptırımlar kalkarsa petrol ihracatı 2 milyon 300 bin değil 2 milyon 900 bin varil olacaktır." dedi.

"ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz"

Hükümetin öncelikli hedefinin yaptırımların kalkması olduğunu ve fırsat olursa bunu bir saat dahi geciktirmeyeceklerini dile getiren Ruhani, Biden ile görüşme konusunda ise şunları kaydetti:

"ABD nükleer anlaşmaya döner, geçmişteki yanlışlarını telafi eder ve Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz. ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz. Batılı, Avrupalı ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 5+1, 2017'ye dönmeye hazırsa biz de hazırız ve bu kısa sürede gerçekleşebilir."

Biden'dan nükleer anlaşmaya dönmesi halinde güçlü bir anlaşma yapılması yönünde bir açıklama duymadığını ve bu iddiaların Trump'a ait olduğunu ifade eden Ruhani, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi mümkün değil. Mevcut nükleer anlaşmanın tamamı ya uygulanır ya uygulanmaz. Nükleer anlaşmada tüm bu konuları görüştük. Füze programının nükleer anlaşmayla alakası yok. Müzakere sürecine füze programı ve bölgesel meseleler dahil edilmek istendi ancak bunu kabul etmedik. Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez."

"Siyonist rejimin hedefi bugünlerde bir savaş çıkarmaktı"

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının Trump hükümetini son günlerinde bölgeyi savaşa çekmeyi hedefleyenlerin işi olduğunu iddia eden Ruhani, "Siyonist rejimin hedefi bugünlerde bir savaş çıkarmaktı. Uygun zaman ve yerde Fahrizade'nin intikamını alacağız ancak bölgenin istikrarı da bizim için önemli." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), Almanya ve Fransa'nın İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınamasına ilişkin ise Ruhani, "İran'da Yargı Erki bağımsızdır. Verilen bir hükmün bazılarının hoşuna gitmesi bazılarının ise hoşuna gitmemesi önemli değildir. Bu ülkede idam cezasının olması ve uygulanması Sayın Zem için iyi olmayabilir. Bu ülkeler öyle bir tepki veriyor ve hassasiyet gösteriyor ki bu kişinin onların çıkarı için çalıştığı sonucu çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ayrıca şunları kaydetti:

"Avrupalılar bazı konularda hassasiyet gösteriyor biz de başka konularda. Biz de hassasiyetimizle ilgili açıklama yapıyoruz onlar da. Hepimiz sahip olduğumuz hukuka göre ilişkilerimizde görüş belirtmeliyiz. İdam, mahkeme kararı olmadan uygulanmadı. Biz kanunlarımıza göre hareket ediyoruz. Bunun İran ile Avrupa ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum."

Avrupa Birliği, Hasan Ruhani, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak         
18:42
Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar         
17:55
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti 38 yaşındaki adam, herkesin gözü önünde silahla karnına ateş etti         
16:18
Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti Burak'lı, Yusuf'lu ve Zeki'li Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax ile eşleşti         
15:47
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 18:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei