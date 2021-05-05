İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak." dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Viyana'da yürütülen müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Nükleer anlaşmanın taraflarının uluslararası sözleşmelere uymaktan başka bir yol olmadığını anladığını ifade eden Ruhani, "Viyana'da müzakereler doğru çerçevede ve istikamette ilerliyor. Halk sabrın karşılığını Viyana'da görecek. Bu İran için büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Halihazırda izlenen yolun yaptırımların kalkması için uygun olduğunu söyleyen Ruhani, "Cumhurbaşkanı olarak yaptırımların başarısız olduğunu halkımıza ilan ediyorum. Birlik içinde olursak yaptırımlar kısa sürede kalkacak. Büyük bir hareketliliğe şahit oluyoruz ve bu istikamet gelecek günlerde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini yineleyen Ruhani, bölge ülkelerinin de nükleer anlaşma ile sorunları olmadığını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin de gelecek aylarda milyonlarca aşıyı rahat bir şekilde üretebileceklerini kaydetti.

Ruhani, "Dışarıdan da 1 milyon yerine 10 milyon doz sipariş verdik. Bunlar da kısa sürede gelecek ve genel aşılama hızlanacak." diye konuştu.