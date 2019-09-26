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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW

Birleşmiş Milletler, Hasan Ruhani, New York, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: AA
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