İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: AA
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