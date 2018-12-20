Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (2)

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (2)

2 saat önce

İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (2), System.String[]
İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan RuhaniCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. İran ve Türkiye milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na başkanlık edecek.

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Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:22 Kaynak: DHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İran, Güncel
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