İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik hukuksuz yaptırımlarının daha fazla devam edemeyeceğini söyleyerek, "Dünya ülkeleri İran ile yakın ilişkiler kurmak istiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik hukuksuz yaptırımlarının daha fazla devam edemeyeceğini söyleyerek, "Dünya ülkeleri İran ile yakın ilişkiler kurmak istiyor" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya ve Japonya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Tahran Mehrabad Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 18-21 Aralık'ta Malezya'da düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılacağını belirterek, "Bu zirve bölgesel ve küresel sorunları İslam ülkeleri ile birlikte ele almak için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.


Bölgesel ve küresel sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini söyleyen Ruhani, Malezya'da düzenlenecek olan Kuala Lumpur Zirvesi'ne büyük önem verdiklerini vurguladı.


Ruhani'den ABD'ye yaptırım tepkisi


Japonya ziyaretine yönelik bilgi veren Ruhani, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yakın ilişki kurduklarını ancak Asya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin gerilediğini dile getirerek, "Bugün bu ilişkilerimizde bir gerilemenin olması ABD'nin İran'a yönelik hukuksuz yaptırımlarından dolayıdır" diye konuştu.


ABD'nin İran'a yönelik hukuksuz yaptırımlarının daha fazla devam edemeyeceğini belirten Ruhani, İran ile geleneksel ilişkileri olan dünya ülkelerinin Tahran'la yakın ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.


Öte yandan Ruhani, Japonya ziyaretindeki gündem maddelerinin Tahran- Tokyo ilişkileri, bölgesel güvenlik ve serbest deniz ticaretinin güvenliği olacağını ifade etti. - TAHRAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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