Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Beyaz Saray'a: 'Zihinsel engelli'
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Beyaz Saray'a: 'Zihinsel engelli'

56 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’e yönelik yaptırım kararını reddederek Beyaz Saray’dan “zihinsel engelli” olarak bahsetti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Beyaz Saray'a: 'Zihinsel engelli', System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dini lider Ayetullah Hamaney'e yönelik yaptırım kararına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Beyaz Saray için "zihinsel engelli" ifadesini kullandı.

Ruhani, Ayetullah Ali Hamaney ve yakın çevresine yönelik yaptırımların bir sonuç vermeyeceğini çünkü ruhani liderin yurt dışında mal varlığının olmadığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 
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