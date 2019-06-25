İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Beyaz Saray'a: 'Zihinsel engelli'
56 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’e yönelik yaptırım kararını reddederek Beyaz Saray’dan “zihinsel engelli” olarak bahsetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53
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