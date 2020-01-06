İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki: "İran'ı tehdit etmeyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki: 'İran'ı tehdit etmeyin' - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki: "İran'ı tehdit etmeyin"

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "İran'ı tehdit etmeyin" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "İran'ı tehdit etmeyin" dedi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988'de Bender Abbas'tan Dubai'ye giderken vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu IR 655 sefer sayılı uçağı hatırlatan Ruhani, Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin."

Ne olmuştu?

İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye uçmakta olan, Iran Air'e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü.

IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz
Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
03:50 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
03:46 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:44 Mersin'de heyelan, 1 kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
03:41 Zeytinburnu'nda devrilen ağaç yolu tamamen kapattı - Son Dakika
03:36 Adana'da motosikletli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki: "İran'ı tehdit etmeyin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]