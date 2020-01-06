İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a tepki:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "İran'ı tehdit etmeyin" dedi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988'de Bender Abbas'tan Dubai'ye giderken vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu IR 655 sefer sayılı uçağı hatırlatan Ruhani, Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin."

Ne olmuştu?

İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye uçmakta olan, Iran Air'e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü.

IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı.