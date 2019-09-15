Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar
Son Dakika Güncel Haber

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

37 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye- Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar

Hasan Ruhani, Türkiye, Ankara, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma şirketi sahipleri, Davutoğlu ve Babacan'ın oy oranları hakkında değerlendirme yaptı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]