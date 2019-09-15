İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ziyareti öncesi açıklamalar
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Tahran'dan Ankara'ya hareketi öncesinde Mehrabad Havalimanı'nda açıklama yaptı. Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:39 Kaynak: AA
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