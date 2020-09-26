Ruhani: "Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun" - Son Dakika

Ruhani: "Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede sağlık denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Tahran'da artık maske takmayanlar görmezden gelinmeyecek.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede sağlık denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Tahran'da artık maske takmayanlar görmezden gelinmeyecek. Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, halkın korona virüs ile mücadeleyi ciddiye almamalarını eleştirerek, "Halkın korona virüsü ciddiye almayarak sağlık protokollerine uymamaları ve gerekli sağlık denetimlerinin yapılmaması bizim işimizi zorlaştırıyor. Sağlık Bakanlığının son raporunda korona virüse yakalanan genç sayısında artış olduğunu görülüyor. Ayrıca vakaların yüzde 14'nü korona virüse tekrar yakalananlar oluşturuyor" dedi.

Sağlık denetimlerinin artırılacağını vurgulayan Ruhani, devlet dairelerinde maskesiz olanlara hizmet sunulmayacağını belirterek, "Tahran'da artık maske takmayanlar görmezden gelinmeyecek. Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun" ifadesini kullandı. Korona virüs ile mücadele konseyinin şehirlerde gerek duyması halinde yasaklar getirebileceğini kaydeden Ruhani, "Korona virüs ile mücadele konseyi gerek duyması halinde şehirlerde parklara, camilere, sinema salonlarına ve bazı iş yerleri ve meslek gruplarına yasak getirebilir" dedi.

Ruhani, her yıl Muharrem ayı sonrası Hz. Hüseyin için düzenlenen erbain yürüyüşlerinin bu yıl düzenlenmeyeceğini belirterek, "Şehirlerde erbain yürüyüşleri olmayacak" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Ruhani: Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ruhani: 'Devlet daireleri yalnızca maskesi olanlara hizmet sunsun' - Son Dakika


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