İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır... - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Eğer İran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır...

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer İran'a yönelik silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer İran'a yönelik silah ambargosu uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur. Bunu 4+1 ülkelerine de söyledim. Onlar böyle hata karşısında ne gibi vahim sonuçlarla karşılaşacaklarını iyi biliyorlar" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, ABD'nin 2018'de İran'a yönelik yaptırımlarının başlamasına değinerek, "İki yıl önce, tüm uluslararası düzenlemelerin aksine, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararnamesini ihlal ederek, ABD Başkanı nükleer anlaşmadan ayrıldı" dedi. İran'ın batı ile nükleer anlaşma için yaptığı müzakerelere değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, "Biz 2 yıl ve 4 ay boyunca dünya ile müzakere yaptık. Aynı zamanda 2 yıl 4 ay boyunca bu anlaşma uygulandı. Bu anlaşma ülke siyaset tarihinde eşsiz ve faydası çok olan bir anlaşma oldu" ifadelerini kullandı.


Nükleer anlaşma ile birlikte İran'a yönelik uygulanan birçok yaptırımın kaldırıldığını vurgulayan Ruhani, "Bankalardaki paralarımız serbest bırakıldı. İran'ın anlaşmayla birlikte ekonomik kalkınması yüzde 12.5 arttı. Aynı zamanda petrol satışlarımız 900 bin varilden 2 milyon 800 bin varile çıktı. Elbette bu durum İran karşıtlarını rahatsız etmekteydi" şeklinde konuştu.


"Sürenin dolmasına az kaldı"


Nükleer anlaşma kapsamında İran'a yönelik silah yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini hatırlatan Ruhani, silah yaptırımlarının müzakere konularından olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmada silah yaptırımlarının 5 yıl içerisinde kaldırılması kararlaştırılmıştı. Bu karar için verilen sürenin dolmasına az kaldı" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İran karşıtı radikaller nedeniyle nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrıldığını vurgulayan Ruhani, "Onlar nükleer anlaşmadan ayrılmaları ile birlikte bizim de anlaşmadan çekileceğimizi düşünüyorlardı. Böylelikle konu Birleşmiş Milletler'e taşınacak ve biz de tüm kazanımlarımızı kaybetmiş olacaktık. Trump'ın rüyasını gerçekleştirmedik" ifadelerini kullandı.


ABD için nükleer anlaşmada sona gelindiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer ABD yaptırımları kaldırır ve bizim kabul edeceğimiz bir anlaşma talep ederse yeni bir anlaşma mümkün olabilir" dedi.


İran'a yönelik uygulanan silah yaptırımlarının uzatılamayacağını belirten Ruhani, "Eğer İran'a uygulanan silah yaptırımları uzatılırsa bunun sonuçları ağır olur. Bunu 4+1 ülkelerine de söyledim. Onlar böyle hata karşısında ne gibi vahim sonuçlarla karşılaşacaklarını iyi biliyorlar" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:42 Kaynak: İHA


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