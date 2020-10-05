İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ekonomik savaş daha fazla süremez" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ekonomik savaş daha fazla süremez"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı yürüttüğü "ekonomik savaş"ın daha fazla süremeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı yürüttüğü "ekonomik savaş"ın daha fazla süremeyeceğini söyledi.

İran genelinde 13 eyaleti kapsayan projelerin toplu açılış töreninde video konferans yoluyla konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve ülkenin ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle yaşam koşullarının ağır olduğunu yineleyen Ruhani, "Halkımız ağır şartlardan geçiyor fakat köylüsü ve şehirlisiyle düşmanın komplolarını boşa çıkardı ve onu yenilgiye uğrattı. Düşmanın hedefi bizi teslim almaktı fakat biz teslim olmadık. Ekonomik savaş daha fazla süremez, sürerse de halkımız yabancılara teslim olmayacak. Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca yaptırım şartlarında da proje geliştirmeye ve üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek, iktidarlarından önce doğal gazın gittiği köy sayısı 14 binken bunun 32 bine çıkarıldığını söyledi.

Ruhani, görev süresi dolana kadar tüm köylere elektrik ve doğal gaz ulaştırılacağını ancak Sistan, Beluçistan gibi eyaletlerin bunun dışında olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Ekonomik savaş daha fazla süremez' - Son Dakika

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