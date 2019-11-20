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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Halk, tarihi sınavdan çıktı, sıra bizde"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki gösterilerde halkın tarihi bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başı dik çıktıklarını söyleyerek, "Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için sıra bizde" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki gösterilerde halkın tarihi bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başı dik çıktıklarını söyleyerek, "Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için sıra bizde" dedi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde benzin zammına tepki olarak başlayan gösterilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Hükümet yetkililerine ve halka benzin fiyatlarına ilişkin yapılan düzenlemede verdikleri destek için teşekkür eden Ruhani, gösteriler sırasında hayatını kaybeden emniyet görevlileri için üzüntülerini dile getirdi.

İran halkının benzin zammı sonrası başlayan gösterilerde tarihi bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başı dik çıktıklarını vurgulayan Ruhani, "Halkın sorunlarını azaltmak için çaba gösterme sırası bizde" ifadelerini kullandı.

Gösterilerde sokaklara çıkarak kamu mallarına ve devlet dairelerine zarar veren grupların kimler olduğunu ve nereden destek aldıklarının halk tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, "Küçük bazı gruplar milli menfaatlerimizi hedef almaya çalıştılar" dedi.

"İRAN'DA 106 GÖSTERİCİ ÖLDÜ"

Uluslararası Af Örgütü, İran'da devam eden benzin zammı protestolarında en az 106 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik müdahalesini gösteren video kayıtlarına bakıldığı belirtildi. İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlere ilişkin devletin resmi açıklaması 5 kişinin hayatını kaybettiği yönünde oldu. Uluslararası Af Örgütü ise gösterilerde hayatını kaybedenlere ilişkin paylaştığı rakamda herhangi bir kaynak göstermedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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