İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı

30.01.2021 13:03
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran takvimine göre yeni yılla birlikte 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda esnafın zararını telafi etmesi ve halkın bayram etkinliklerini yerine getirmesi için uygun şartların oluşması gerektiğini dile getiren Ruhani, yılın son iki ayında (şubat-mart) Kovid-19'un yeni dalgası ile karşılaşmak istemediklerini ifade etti.

İstatistiklere göre, halkın önlemlere uyma oranının yüzde 80'lere ulaştığını ancak bunun en az yüzde 95 olması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Son iki ayda önlemlere riayet edilmez ve dördüncü dalgaya girersek kısıtlamaları uygulamak zorunda kalacağız." dedi.

Ruhani, son bir yılın İran için zorlu geçtiğini kaydederek, ABD yaptırımları nedeniyle salgınla mücadelede yalnız olduklarını sözlerine ekledi.

Salgında olumlu seyir devam ediyor

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, olumlu gidişata rağmen salgının en yoğun seviyede kuzey eyaletlerinde yaşandığını belirtti.

Ülkede "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kalmadığını aktaran Reisi, ülke genelinde 18 ilçenin turuncu (orta risk), 124 ilçenin sarı (düşük risk) ve 306 ilçenin ise mavi (en düşük risk) kategoride yer aldığını açıkladı.

Reisi, turuncu kategorideki 18 ilçenin 15'inin Mazenderan, 3'ünün de Gilan eyaletine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da dün 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında toplam can kaybı 57 bin 807'ye yükseldi.

Ülkede kasım ayının sonlarına doğru artış gösteren salgının üçüncü dalgasında günlük can kaybı rekor seviyeye ulaşarak 500'e yaklaşmış, hükümet 21 Kasım 2020 itibarıyla pandemi dönemindeki en sıkı tedbirleri hayata geçirmişti.

Alınan önlemlerin sonuç vermesiyle günlük ölüm sayıları yeniden çift haneli rakamlara inmişti.

Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, 21 Mart, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın ilgilendiği Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı
Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı! İşte ilk görüntüler Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı! İşte ilk görüntüler         
12:50
Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor Trabzonspor Yunus Mallı ile Bakasetas'ı transfer ediyor         
12:27
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama: 2 kişi hala aranıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama: 2 kişi hala aranıyor         
11:42
Gözü dönmüş koca, Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü         
11:34
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir         
11:09
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi         
09:21
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı         
04:23
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 13:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, halkı Kovid-19'un yeni dalgasına karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei