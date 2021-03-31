İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız"

31.03.2021 13:49
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının kalkması ve müzakerelerin başlaması için her gün çalışmaları gerektiğini belirterek, geçen zamanın fırsatların kaçması anlamına geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarının kalkması ve müzakerelerin başlaması için her gün çalışmaları gerektiğini belirterek, geçen zamanın fırsatların kaçması anlamına geldiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma, yaptırımlar ve 18 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların kalkması için 2-3 aya ihtiyaç olmadığını ve irade olması halinde alınacak kararla ABD'nin 1 saat içinde taahhütlerine dönmesinin mümkün olduğunu savunan Ruhani, "Dikkatli olmazsak ABD'liler halkımıza müzakerelerden yana olduklarını ve İran'ın süreci geciktirdiği propagandasını yayabilirler. Kamuoyuna böyle bir bahane vermemeliyiz. Daha fazla aktif olmalıyız. Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkması ve müzakereler için geçen ay girişimde bulunmuş olmaları durumunda "acelecilikle" suçlanabileceklerini belirten Ruhani, "Simdi acele denilecek zaman geçti. Bundan sonra yaptırımların devam ettiği her vakit fırsatın elden kaçmasıdır. Taahhütlerimize dönmeye hazırız ve yaptırımların kalkmasını bir gün dahi geciktirmeyi caiz görmüyoruz." diye konuştu.

"Seçimler halkın gözünde değerini yitirirse ülkedeki tüm devrimler sona erer"

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da maksimum katılımın sağlanmaması halinde devrimin kuruluş yönteminin "büyük bir darbe alacağını" belirten Ruhani, şunları söyledi:

"Seçimler ülkenin en önemli konularından biridir. Seçimlere katılım sağlandığı ve insanlar sandık başına gittiği sürece İslami Cumhuriyet rejimi bu gücüne sahip olacaktır. Gün gelir de seçimler halkın gözünde değerini yitirirse ülkedeki tüm devrimler ve hareketler sona erer"

Ülkedeki karmaşık sorunların çözümünün anayasanın 59. maddesi (referandum) olduğunu yineleyen Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti'nin" de referandum sonucu kabul edildiğini hatırlattı.

İran'da son 160 yıldaki tüm devrimlerin halkın seçim yapabilmesi ve kimsenin kendi görüşünü dayatmaması için yapıldığını dile getiren Ruhani, "Hepimiz coşkulu bir seçim olması için çaba göstermeliyiz. Halkın sandık başına gitmesini teşvik etmek için her düşünceden adaylar olmalıdır." görüşlerini paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, cumhurbaşkanı, Müzakere, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor
Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor         
13:47
Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak         
13:24
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'ye tepki gösteren Galatasaray Başkanı Cengiz, istifasını WhatsApp üstünden yaptı Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'ye tepki gösteren Galatasaray Başkanı Cengiz, istifasını WhatsApp üstünden yaptı         
12:56
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 13:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Her gün müzakere ve yaptırımların kalkması için çalışmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei