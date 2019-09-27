Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - NEW

41 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Ruhani ile Modi bölgesel meseleleri ele aldı.

Asya'nın önemli bir ülkesi olan Hindistan'ın İran ile uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini daha fazla geliştirme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Ruhani, İran, Hindistan ve Afganistan'ın Çabahar Limanı'nın faydalarından istifade ettiğini ve bölgedeki halkın da bundan yararlanacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - NEW

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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