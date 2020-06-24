İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İhracatçılarımız kazandıkları dövizi ülkeye geri getirmekle yükümlü" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İhracatçılarımız kazandıkları dövizi ülkeye geri getirmekle yükümlü"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ihracatçıların kazandıkları dövizi ülkeye geri getirmekle yükümlü olduğunu aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ihracatçıların kazandıkları dövizi ülkeye geri getirmekle yükümlü olduğunu aksi takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

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Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, dövizdeki yükseliş ve ihracat gelirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dövizdeki yükselişte "düşmanın psikolojik propagandasının" etkili olduğunu savunan Ruhani, " Merkez Bankası, döviz sorununu kesinlikle çözecektir. İhracatçılarımız dövizi ülkeye geri getirmekle yükümlüdür. Bu konuda usulsüzlük yapmak isteyenlere Yargı Erki ve Merkez Bankası müdahale eder. İhracatçılarımız dövizin hükümet için olduğunu bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mart 2021'e kadar 41 milyar dolarlık ihracat yapılmasını öngördüklerini ve bunun da ithalat ihtiyacını karşılayacağını aktaran Ruhani, "Halkın baskı altında olduğu şartlarda bazı kişilerin petrol dışı ihracatı kötüye kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"UAEA, bağımsızlığını korumalıdır"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun İran'la ilgili kararına da değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail, UAEA'yı gerçek istikametinden saptırıyor ve 18 yıl öncesine ait bir faaliyetin araştırılması için baskı yapıyor. Buna kesin bir cevap verebiliriz ve bu bizim için kolaydır. Ancak biz UAEA ile iş birliğini tercih ettik, bugün de bu tutumumuzu koruyoruz. UAEA da kendi yasal istikametinden sapmamaya dikkat etmelidir."

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi öncesi ve sonrasında taahhütlerine uymadığını söyleyen Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği ülkeleri, telefonlarda görevlerini yerine getirmedikleri için özür diliyorlar. ABD ve İsrail'in oluşturduğu ortama onlar da destek veriyor. Avrupa'nın 3 ülkesinden böyle bir şey beklemiyorduk. Avrupa'dan beklentimiz ABD'nin baskılarına boyun eğmemeleridir. UAEA da bağımsızlığını korumalıdır."

İran'ın ABD seçimlerini beklediği yönündeki iddialara da tepki gösteren Ruhani, "Biz hiçbir şeyi beklemiyoruz ve müzakerelere daima hazırız. ABD uluslararası yasalara uyacağını ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine döndüğünü açıkladığında biz müzakereye hazırız. İran'dan özür dileme ve P5+1 ülkeleriyle yapılan nükleer anlaşma çerçevesindeki kararlara dönüş çözüm olabilir. " diye konuştu.

ABD'nin ekonomik yaptırımları ve yeni tip koronavirüsün ekonomiyi derinden sarstığı İran'da, ihracat yapan sermayedarların son dönemde elde ettikleri dövizi ülkelerine getirmemelerinin tümenin döviz karşısında değer kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

İran'da 3 ay önce serbest piyasada 14 bin 900 tümen seviyelerindeki dolar, önceki gün 20 bin tümene yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:39 Kaynak: AA

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