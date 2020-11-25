İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü

25.11.2020 23:37
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Al Sani bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Tahran ile Doha arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, İran ile Katar'ın yaptığı anlaşmaların hayata geçmesinin herkesin çıkarına olacağını ifade etti.

Ruhani, ABD'deki seçimlere atıfta bulunarak, "Uluslararası ilişkilerdeki yeni gelişmelerle bazı bölge ülkelerinin düşmanca siyasetinin düzelmesini ve diyalog ortamı için fırsat oluşmasını temenni ediyorum. Bölge içinde uzlaşıya varabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını eleştiren Ruhani, şöyle devam etti:

"Siyonist rejime yol açılması bölgede istikrarsızlığın ve güvenliğin bozulmasının faktörü olacaktır. Bazı komşular güvenliği, katil siyonist rejimin gölgesinde arıyor. Bu şaşkınlık uyandırıcıdır. Siyonist rejim, tüm bölgenin ve İslami ülkelerin düşmanıdır. Bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı kardeşlik ve komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözebiliriz."

Katar Emiri de yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin iki ülkenin yararına olacağına vurgu yaparak, Doha'nın bunun için çaba göstereceğini kaydetti.

Şeyh Temim İran ile Körfez ülkelerinin suların güvenliği başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliği yapması gerektiğini belirterek, "Bölgede anlaşma sağlanabilmesi için müzakere olmalıdır. Bazı bölge ülkelerinin sorumsuzca hareketlerinden zarar gördük. Uluslararası ilişkilerdeki yeni gelişmelerin İran ile Körfez ülkeleri arasındaki müzakerelere etki etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşme sırasında Katar Emiri Ruhani'yi Doha'ya davet ederken, İran Cumhurbaşkanı da bunun uygun zamanda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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