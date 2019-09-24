İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han bir araya geldi - NEW
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Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:05 Kaynak: AA
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