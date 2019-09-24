Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han bir araya geldi - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han bir araya geldi - NEW

50 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul Toplantıları kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han bir araya geldi - NEW

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:05 Kaynak: AA
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