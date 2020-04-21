İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'yi görüştü - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'yi görüştü

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana süreci toplantısı öncesi telefon görüşmesi yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'yi görüştü, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana süreci toplantısı öncesi telefon görüşmesi yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Türkiye, Rusya ve İran arasında yarın dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenmesi beklenen Astana süreci toplantısı öncesi Ruhani ile Putin telefonda görüştü.

İki liderin Astana toplantısının önemine vurgu yaptığı görüşmede, diğer bölgesel konular, ekonomik ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin de ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Astana üçlüsü Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 22 Nisan'da Suriye konusunda video konferans yöntemiyle bir toplantı yapacaklarını açıklamıştı.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Vladimir Putin, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:48 Kaynak: AA

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