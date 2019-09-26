İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:55 Kaynak: AA
Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları denetleyecek