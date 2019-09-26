Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

Berhem Salih, Hasan Ruhani, New York, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:55 Kaynak: AA
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