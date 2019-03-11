Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Irak'la Vize Ücreti Karşılıklı Olarak Kaldırıldı"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Irak'la Vize Ücreti Karşılıklı Olarak Kaldırıldı"

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı olarak vize bedelinin kaldırıldığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı olarak vize bedelinin kaldırıldığını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ülkesi ile Irak arasında vize bedelinin kaldırıldığını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada iki ülkenin vatandaşları için ücretsiz vize uygulamasının gelecek aydan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu sabah başkent Bağdat'a ulaşan Ruhani'nin 3 gün sürecek olan ziyareti kapsamında Necef kentinde Şii din adamı Ali Sistani ile görüşmesi bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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