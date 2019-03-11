İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Irak'la Vize Ücreti Karşılıklı Olarak Kaldırıldı"
1 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı olarak vize bedelinin kaldırıldığını duyurdu.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı olarak vize bedelinin kaldırıldığını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ülkesi ile Irak arasında vize bedelinin kaldırıldığını söyledi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada iki ülkenin vatandaşları için ücretsiz vize uygulamasının gelecek aydan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
Bu sabah başkent Bağdat'a ulaşan Ruhani'nin 3 gün sürecek olan ziyareti kapsamında Necef
kentinde Şii din adamı Ali Sistani ile görüşmesi bekleniyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan
Satışı Yasak Olan Kertenkele Türü, 6 Bin 500 Liraya Alıcı Buluyor
İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor
AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar