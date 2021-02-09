İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kimse İran'dan ilk adımı atmasını beklemesin" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kimse İran'dan ilk adımı atmasını beklemesin"

09.02.2021 19:22
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Avrupa ülkelerinin imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal etmeleri nedeniyle kendilerinin taahhütleri askıya aldıklarını belirterek, "Kimse anlaşamaya dönmek için ilk adımı İran'ın atmasını beklemesin" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Avrupa ülkelerinin imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal etmeleri nedeniyle kendilerinin taahhütleri askıya aldıklarını belirterek, "Kimse anlaşamaya dönmek için ilk adımı İran'ın atmasını beklemesin" dedi.

ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma krizi sürerken, liderlerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi yıldönümü nedeniyle diğer ülkelerin büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu.

"O DA SADDAM GİBİ YOK OLDU"

Ruhani, İslam Devrimi sonrası Saddam ile girdikleri savaşı hatırlatarak, "Biz Saddam rejimi karşısında kazandığımız savaş gibi ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın açtığı savaştan da galip çıktık. Bize karşı bu savaşı başlatan kişiden artık hiçbir eser yok. O da Saddam gibi yok oldu" dedi.

"İRAN HALKINA HER TÜRLÜ ZULMÜ REVA GÖRENLER ANLAŞMAYA DÖNMELİDİRLER"

Nükleer anlaşma konusuna değinen Ruhani, İran'ın her zaman nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu yineleyerek, "ABD ve Avrupa nükleer anlaşmayı ihlal ettiler. Kimse anlaşmaya dönmek için ilk adımı İran'ın atmasını beklemesin. Anlaşmadan ayrılanlar ve İran halkına her türlü zulmü reva görenler anlaşmaya dönmelidirler" ifadelerini kullandı.

"İRAN TEHDİTLERE DİRENİŞ İLE KARŞILIK VERİR"

Tahran'da gerçekleşen aynı toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise İran'ı tehdit edenler tarihin çöplüğüne karıştıklarını belirterek, "İran tehditlere direniş ile karşılık verir" dedi.

Yeni ABD yönetiminin Trump politikalarından ders alması gerektiğini kaydeden Zarif, "Trump yönetimi uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bugün İran'ın İslam Devrimi yıldönümünü göremedi. Bu yeni ABD yönetimi için de geçerli. Çünkü İran tehditlere direnişle karşılık verir ve o tehdidi yapanlar tarihin çöplüğüne karışılırlar" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kimse İran'dan ilk adımı atmasını beklemesin' - Son Dakika


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